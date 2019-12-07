العودة إلى سكة الانتصارات هاجس سريع واد زم وأولمبيك آسفي

يحل اليوم السبت، فريق أولمبيك آسفي ضيفا على سريع واد زم، في مباراة تندرج ضمن منافسات الأسبوع التاسع من مباريات البطولة الاحترافية.
ويتطلع الفريقان إلى تحقيق فوزهما الثاني في بطولة هذا الموسم، إذ يمتلك كل فريق انتصارا وحيدا من أصل 7 مباريات خاضها لحد الآن.
صاحب الأرض يحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، جمعها الفريق من فوز وحيد، وتعادل، بينما مني بالهزيمة في 5 مناسبات، حيث أحرز الخط الأمامي للسريع في مبارياته 7، أربعة أهداف، في حين اهتزت شباكه في 9 مناسبات.
ويأتي القرش المسفيوي بـ8 نقاط، في الرتبة الثامنة، بعد فوز، و5 تعادلات، وهزيمة وحيدة، سجل خلالها خط هجومه 4 أهداف، واستقبل مرماه العدد تفسه من الأهداف.
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