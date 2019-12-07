الوداد يسعى لإسقاط صن داونز في دوري الأبطال وتاريخ مواجهات الفريقين يدعمه

يستقبل فريق الوداد الرياضي مساء اليوم السبت، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس، بالدار البيضاء، برسم ثاني جولات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويبحث الوداد العائد بتعادل إيجابي بهدف لمثله، الأسبوع الماضي، من الجزائر ضد اتحاد العاصمة، عن تحقيق فوزه الأول في المجموعة، على حساب فريق تغلب في أولى الجولات على ضيفه بيترو أتليتيكو الأنغولي بثلاثية نظيفة.

ويتسلح الفريق الأحمر بتاريخ المواجهات السابقة التي جمعته بصن داونز، والبالغ عددها 8 مباريات، حيث حسم بطل المغرب 4 منها لصالحه، وخسر في مناسبتين، بينما انتهت مباراتين بلا غالب ولا مغلوب.

وأحرز الخط الأمامي لـ”وداد الأمة” 7 أهداف في شباك بطل نسخة 2016 من دوري الأبطال، في حين تمكن مهاجمو هذا الأخير من زيارة الشباك الودادية في 5 مناسبات.

ومن المرتقب، أن يكون زملاء ابراهيم النقاش مدعومين كما جرت العادة بأعداد غفيرة من عشاق الوداد، الذين يلعبون دورا مهما في تحفيز اللاعبين، ناهيك عن تأثيرهم على لاعبي الخصم.