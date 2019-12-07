إثيوبيا ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تدبير وإدماج المهاجرين

على هامش أشغال الاجتماع الأفريقي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية المقامة بالكوت ديفوار، تباحث وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز يوم أمس، مع وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية بإثيوبيا ارغوغ تسفاي.

واستعرض الجانبان علاقات التعاون بين البلدين في مجال الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية، وتفتيش الشغل وتعزيز سبل التعاون في هذه المجالات.

وعبرت الوزيرة الإثيوبية عن رغبة بلدها في الاستفادة من التجربة المغربية المتقدمة في مجال تدبير وإدماج المهاجرين، والتوقيع على مذكرة تفاهم وتعاون بين البلدين بهذا الشأن.

من جانبه أبرز الوزير المغربي العلاقات الجيدة بين البلدين، مذكرا بزيارة صاحب الملك محمد السادس لإثيوبيا.

واستعرض الوزير عددا من القضايا والملفات التي تشتغل عليها الوزارة في مجالات الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية ، معبرا عن انفتاح المغرب على كل إمكانيات التعاون الممكنة بين البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين المغربي والاتيوبي.