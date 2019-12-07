ترامب يؤكد الإفراج عن أميركي كان مسجونًا في إيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم السبت، أن مواطنًا أميركيًا مسجونًا في إيران منذ 2016 بتهمة التجسس أفرج عنه وهو في طريقه للعودة إلى بلاده.

وقال ترامب في بيان "بعد أكثر من ثلاث سنوات من سجنه في إيران، زيو وانغ عائد إلى الولايات المتحدة".

ويشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أعلن اليوم، أن إيرانيًا مسجونًا في الولايات المتحدة وأميركيًا محتجزاً في الجمهورية الإسلامية سينضمان إلى عائلتيهما.

وكتب ظريف في تغريدة "سعيد بأن الأستاذ مسعود سليماني والسيد زيو وانغ سينضمان إلى عائليتهما قريبًا"، في إشارة إلى تبادل للسجناء بين الطرفين.