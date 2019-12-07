اعتقال 6 سعوديين قرب قاعدة فلوريدا الجويّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم، السبت، عن مسؤول مطلع على التحقيقات، أن السلطات الأميركية اعتقلت 6 سعوديين قرب موقع إطلاق النار بقاعدة جوية في ولاية فلوريدا، من بينهم 3 كانوا يصورون الهجوم.

وقال المصدر للصحيفة، إنه من غير المعروف ما إذا كان المتدربون الـ6 في القاعدة الجوية التي شهدت الهجوم، وما إذا كانت عملية التصوير مرتبطة بالهجوم.

محمد الشمراني، منفذ العملية (تويتر)

والجمعة، قتل 3 أشخاص إلى جانب المهاجم، وأصيب 8 آخرون بجروح، في إطلاق نار بقاعدة بنساكولا الجوية، التابعة للبحرية في فلوريدا.

وأعلن مسؤولون أن منفذ الهجوم ضابط طيران في سلاح الجو السعودي، وهو الملازم الثاني محمد سعيد الشمراني، وكان متدربا بتلك القاعدة.

وأشار موقع "سايت" الأمريكي، الذي يرصد التنظيمات المتطرفة، أن الشمراني وصف الولايات المتحدة على "تويتر" بأنها "دولة شر" قبل تنفيذ هجومه.

وذكر الموقع أن المتدرب السعودي نشر بيانا قصيرا على تويتر، يقول فيه "أنا ضد الشر، وأمريكا عموما تحولت إلى دولة شر".

وقدم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تعازيه إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في ضحايا الهجوم، معتبرا أن منفذه لا يمثل مشاعر مواطني المملكة إزاء الشعب الأميركي.

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وقال ترامب، عبر "تويتر"، إن الملك سلمان أعرب، خلال مكالمة هاتفية معه، عن استيائه من الهجوم، ووصفه بأنه "عمل همجي".

وأضاف: "الملك قال إن الشعب السعودي غاضب جدا من الأفعال الهمجية التي قام بها مطلق النار، وهذا الشخص لا يعبر عن مشاعر السعوديين الذين يحبون الشعب الأمريكي".

وتضم القاعدة التي وقع بها الهجوم 16 ألف عسكري، وأكثر من 7 آلاف و400 مدني.

وتعتبر مركز تدريب أول لطياري البحرية، وتعرف بأنها "مهد طيران سلاح البحرية"، كما أنها تستقبل طلابا من كافة أنحاء العالم.

ويعد إطلاق النار في فلوريدا الثاني من نوعه خلال أسبوع، يقع في قاعدة عسكرية بالولايات المتحدة.

والأربعاء الماضي، قتل 3 أشخاص، بينهم المهاجم، في إطلاق نار وقع بقاعدة "بيرل هاربر" في ولاية هاواي، وتبين لاحقا أن المهاجم عنصر في البحرية الأميركية.