كُتاب: أردوغان يقوم بدور القرصان البحري الجديد في المتوسط

السبت 7 ديسمبر 2019

اتهم عماد الدين أديب، في "الوطن" المصرية، الرئيس التركي أردوغان بالقيام بـ"دور القرصان البحرى الجديد فى البحر المتوسط".



وقال: "أزمة أردوغان الكبرى في معادلة أن يصبح دولة سوبر إقليمية، ويحقق حلم العثمانيين الجدد، هي عدم توافر سلاح الطاقة لديه ولدى بلاده".

وتابع: "من هنا يمكن فهم سعى أساطيل الاستكشاف التركية في التعدي على الحدود البحرية، الدولية والاقتصادية لقبرص واليونان، واستغلال الوجود والتعاون العسكري المشبوه لتركيا فى طرابلس للتعدي على ثروات الغاز".

من جهته قال عمرو عبد السميع، في "الأهرام" المصرية، إن الاتفاق "يعكس فلتان أعصاب أردوغان".

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وقال: "وجود أردوغان في هذه المنطقة خطير، ولا يمكن أن يستمر حظر تزويد الجيش الوطني الليبي بالسلاح، في الوقت الذي تتواجد فيه تركيا، ويسمح لها بدخول المياه الإقليمية والأراضي الليبية، وتؤسس في بلطجة لا نظير لها أمراً واقعاً يتحدى العالم".

وفي تقدير أكرم القصاص، في "اليوم السابع" المصرية، فإن أردوغان بهذا الاتفاق يقوم ﺑ "صناعة الأزمات".

ويقول: "الرئيس التركى بهذه الخطوة يحاول علاج أزماته، بالتورط فى المزيد من الصدامات، وبعد أقل من شهر على فشل غزوه لسوريا، وفشله فى التنقيب عن الغاز فى البحر المتوسط أمام الشواطئ اليونانية، يحاول التقاط أى ورقة لتعويض خسائره، وتصدير أزماته الداخلية والإقليمية".

وقالت أمل عبد الله الهدابي في "البيان" الإماراتية: "إنه اتفاق منافٍ للعقل من الناحية الجغرافية، كما وصفته الحكومة اليونانية؛ لأن ليبيا لا تربطها أي حدود بحرية مع تركيا، إلا إذا كانت أنقرة لا تعترف بوجود جزيرة كريت اليونانية، التي تفصل بين الساحلين التركي والليبي".

وتابعت: "أن أنقرة تحاول من خلال هذا الاتفاق، ولاسيما شقه البحري تحقيق أطماعها في غاز شرق المتوسط، والذي تخوض من أجله صراعاً مريرا،ً مع دول مثل قبرص واليونان ومصر".