شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سقطرى يتفقد البيوت المتضررة من الأمطار والان مع التفاصيل

السبت 7 ديسمبر 2019 تفقد محافظ محافظة أرخبيل سقطرى رمزي محروس ، اليوم ، عدد من البيوت المتضررة في حديبو ،جرا الأمطار التي شهدتها المحافظة.

وأكد محافظ سقطرى حرص السلطة المحلية على رفع كميات المياه المتراكمة في الشوارع العامة التي خلفتها الحالة المدارية (باڤان) على ارخبيل سقطرى وسقوط الأمطار الغزير على المحافظة. Advertisements ووجه محروس الجهات المعنية في السلطة برفع كميات المياه من الشوارع وفتح الحواجز لانسياب المياه المتراكمة في شوارع مدينة حديبو وخاصة في حي 14 اكتوبر . وعبر المحافظ محروس عن شكره لبرنامج اعادة إعمار وتنمية اليمن و مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية نظير جهودهم ودعمهم في فتح الطرقات وإزالة الحواجز وتوسعة وفتح مجاري السيول في العاصمة حديبو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ سقطرى يتفقد البيوت المتضررة من الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.