"طائرة مسيرة" تقصف منزل الصدر في النجف

السبت 7 ديسمبر 2019

ذكرت مصادر مقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على فيسبوك السبت أن منزل الصدر تعرض لقصف من طائرة مسيرة في النجف.



وكتب محمد صالح العراقي على فيسبوك "تعرضت الحنانة فجر اليوم الى قصف من طائرة مسيرة وذلك ردا على الأوامر التي صدرت من سماحته للقبعات الزرق بحماية الثوار ليلة البارحة في بغداد والنجف سابقا".

والحنانة هي المنطقة التي يقيم فيها الصدر.

وأطلق مسلحون مجهولون يوم أمس النار على المتظاهرين قرب ساحة التحرير مما أسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

والصدر موجود في إيران حالياً للدراسة في احدى حوزات قم، لكنه حث أنصاره ليلة أمس على التوجه الى ساحات التظاهر ببغداد لحماية المحتجين

Advertisements

وترددت أنباء عن سقوط ثلاثة من اتباع الصدر في إطلاق النار.

وقال محمد صالح العراقي الذي يدير الصفحة المقربة من الصدر على فيسبوك "هنا يقول قائدي: إن المهم جل المهم هو حماية المتظاهرين وامنهم".

ولم يتسنى معرفة الجهة التي أطلقت النار على المحتجين خلال الليل. وقالت وزارة الداخلية إنها تراقب الوضع عن كثب، لكن قواتها لم تتدخل.

وبحسب مسؤولين فان أحد الفصائل التابعة للحشد الشعبي أطلق النار على المتظاهرين في محاولة أخرى لفض الاحتجاجات قرب الجسور ببغداد.

وقتل اكثر من 400 متظاهر وأصيب نحو 15 ألف آخرين بجروح منذ بدء الاحتجاجات المطالبة برحيل النخبة السياسية قبل نحو شهرين.