إسرائيل لا تستبعد قصف إيران لوقف خططها النووية

لم يستبعد وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس خيار قصف إيران لوقف إمكانياتها المتعلقة بالأسلحة النووية، منتقدا الموقف الأوروبي تجاه الأزمة النووية الحالية مع طهران.

وأوضح الوزير، في مقابلة، السبت، مع صحيفة "كوريير ديلا سيرا" الإيطالية، أن إسرائيل لن تسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية أو الحصول عليها، وأنه إذا كان التحرك العسكري هو السبيل المحتمل لوقف ذلك "فإننا سوف نسلكه".

وانتقد يسرائيل كاتس دولا أوروبية بسبب عدم دعم النهج الصارم الذي تتبناه الولايات المتحدة، تحت قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي انسحب من الاتفاق النووي عام 2015.

وقال كاتس: "طالما أن الإيرانيين يخدعون أنفسهم للاعتقاد أن لديهم دعما من جانب أوروبا، سيكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة إليهم للاعتراف بالهزيمة".

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وتواصل طهران منذ شهر مايو/أيار الماضي خفض التزاماتها النووية خطوة خطوة، بدعوى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وعدم اكتراث الثلاثي الأوروبي (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا).

وانسحبت واشنطن العام الماضي من الاتفاق النووي الذي وافقت إيران بموجبه على الالتزام بقيود على برنامجها النووي في مقابل الوصول إلى شبكة التجارة الدولية.



ووصف ترامب حينها الاتفاق النووي الإيراني بالكارثي والسيئ؛ حيث أعاد الرئيس الأمريكي فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد طهران بهدف تغيير سياستها العدائية إقليميا ودوليا.



وترغب الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق أفضل وأكثر شمولا مع إيران عبر الجلوس إلى طاولة مفاوضات مباشرة معها، في حين عبّر الرئيس الأمريكي، في تصريحات صحفية، عن رضاه إزاء مساعي ماكرون لخفض التوتر مؤخرا.