الرئيس البوليفي السابق يغادر المكسيك إلى كوبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

غادر رئيس بوليفيا السابق، ايفو موراليس، المكسيك، حيث يعيش في منفى، متوجهاً إلى كوبا. وقالت وزيرة الصحة السابقة، جابرييلا مونتانو أمس الجمعة بالتوقيت المحلي إنه يتلقى علاجاً طبياً في الجزيرة الواقعة في منطقة الكاريبي. وأكدت مصادر في وزارة خارجية المكسيك أيضاً مغادرة موراليس للمكسيك، قائلة إنه "سيبقي فقط بشكل مؤقت في كوبا". وكانت صحيفة "إل بايس" الإسبانية، قد ذكرت في وقت سابق ان موراليس يريد التوجه إلى كوبا، في انتظار تغيير في حكومة الأرجنتين ثم سيتوجه إلى هناك بدلا من ذلك. وسيتولى السياسي اليساري، ألبرتو فرنانديز منصبه كرئيس جديد للارجنتين الثلاثاء المقبل . وأضافت الصحيفة أن موراليس سيفضل الأرجنتين بدلاً من المكسيك، نظراً لأنها قريبة من مسقط رأسه، ويكون بمقدوره بشكل أكثر سهولة الاتصال مع المقربين إليه في بوليفيا. وكان موراليس قد أعلن استقالته في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في أعقاب احتجاجات شهدتها مختلف أنحاء البلاد ضد ما يزعم من عمليات تزوير في الانتخابات التي جرت في 20 أكتوبر(تشرين الأول)الماضي في بوليفيا. ومغادرته لمنصبه بعد أكثر من 13 عاماً، بالإضافة إلى سلسلة من الاستقالات لشخصيات سياسية بارزة، أغرقت الدولة الواقعة في جبال الانديز في حالة من عدم اليقين.

