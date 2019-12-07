شكرا لقرائتكم ظريف يعلن عن مبادلة باحث أميركي بعالم إيراني وترمب يؤكد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه تم الإفراج عن أميركي كان مسجونًا في إيران، وذلك في صفقة تبادل بينه وبين عالم إيراني محتجز في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيراني أن طالب دراسات عليا أميركي من خريجي جامعة برينستون ستتم مبادلته بعالم إيراني محتجز في الولايات المتحدة.

وقال ظريف اليوم السبت إن بلاده ستطلق سراح أميركي من أصل صيني، احتجز في 2016 ثم اتهم لاحقا بالتجسس، في حين ستطلق واشنطن في المقابل سراح سجين إيراني.

وكتب ظريف على تويتر "سعداء لأن البروفيسور مسعود سليماني وشي يوه وانغ سيعودان لعائلتيهما قريبا. نشكر جميع من شارك في الأمر خاصة السفارة السويسرية".