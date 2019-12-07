اصابة عنصر من قوى الأمن بحادث صدم على اوتوستراد جل الديب

اصيب عنصر من قوى الأمن الداخلي بحادث صدم قبل قليل على اوتوستراد جل الديب، وقد عمل الصليب الأحمر على نقل العنصر الى المستشفى للمعالجة.
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