وفد من "حزب الله" زار المطرانين العمار وحداد في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان وفدا من "​حزب الله​" برئاسة مسؤول منطقة صيدا ​الشيخ زيد ضاهر​ زار راعي ​أبرشية صيدا ودير القمر​ للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي بشارة الحداد، في مركز المطرانية في ​مدينة صيدا​، بحضور الأب سليمان وهبي والحاج حسين السارجي، حيث جرى البحث بالعديد من القضايا في منطقة صيدا، والتأكيد على الحفاظ على التنوع الموجود فيها، اضافة الى الأوضاع السياسية في صيدا والملفات الداخلية لاسيما الوضعين الإقتصادي والاجتماعي داعين الإسراع في تشكيل ​حكومة​ سيادية وطنية.

ثم انتقل الوفد لزيارة رئيس أساقفة صيدا ​الموارنة​ ​المطران مارون العمار​، بحضور المونسنيور مارون كيوان والحاج حسين السارجي وجرى نقاش مطول حول الأوضاع العامة في البلاد خصوصا الوضع السياسي الداخلي وانعكاسه على الواقعين الإجتماعي والإقتصادي للشعب اللبناني ناهيك عن الأوضاع العامة بمنطقتي صيدا وجزين والعلاقة بينهما.