أبو زيد: الامور ليست محسومة لمصلحة الخطيب ولهذا الاستشارات ضرورية للحسم

أكد مستشار ​رئيس الجمهورية​ للشؤون الروسية النائب السابق ​أمل أبو زيد​، أن "هناك اتصالات روسية مع عدد من الدول المؤثرة والمعنية بالملف ال​لبنان​ي لايجاد حلول للازمة اللبنانية على المستوى السياسي والدبلوماسي"، مذكرا أن "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ سبق وحذّر في السابق من المشاكل التي نعانيها اليوم".

وحذر أبو زيد في حديث تلفزيوني من "مسألة زيادة الطلب على ​الهجرة​ في لبنان خاصة في اوساط ​الشباب​ وهذا امر مؤلم للبنان"، معتبرا أن "الرئيس عون لم يخطئ اطلاقاً بتأخيره موعد الاستشارات لان الامر لا يشكل اي خرق دستوري ولانه كان يسعى لتسهيل مهمة التكليف والتشكيل الوزاري".

وأعرب عن إستغرابه لـ"هذا الجوّ من السلبية في التعاطي مع الامور"، داعيا الى "ترك الاستشارات تحصل لمعرفة نتيجتها"، مشيرا الى أن "الامور ليست محسومة حتى اللحظة لمصلحة المرشح ​سمير الخطيب​ ولهذا فحصول الاستشارات ضروري للحسم".

ولفت الى أن "هناك من يشيع اجواء سلبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها خلق عراقيل وتخويف الناس وبثّ الذّعر في النفوس ووجب الوعي حول هذه المسائل"، مؤكدا أن "​الاستشارات النيابية​ واجب كل نائب منتخب وليست خياراً وانا كمواطن انتظر سماع قرار التسمية من رئيس الجمهورية يوم الاثنين".

وأوضح أبو زيد أن "هناك موقف لا يشكل رضى سنّي كامل على اسم سمير الخطيب"، مضيفا: "نحترم اراء رجال الدين ولكن لماذا اللجوء الى ​المؤسسات الدينية​ اليوم لايصال رسائل سياسية؟ رجال الدين يلعبون دوراً في الحفاظ على التوازن والمعادلات الوطنية والميثاقية الكبرى برأيي ولكن ليس في التفاصيل السياسية الداخلية. وقف الهدر والاصلاح من القضايا الاساسية لهذه المرحلة في لبنان".