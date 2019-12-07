إتخذ مجلس ​نقابة المحامين​ في ​بيروت​ قراراً قضى بدخول 500 محامٍ نهار الأحد 22 كانون الأوّل الى كل سجون ​لبنان​ من أجل: تحديد من هم ​السجناء​ دون محام، من قضى عقوبته وما يزال في السجن، من هو بحاجة لمبلغ بسيط ككفالة للسجن غير متوفر معه، إعداد ​تقرير​ عن حالة السجناء والسجون.

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كانت هذه تفاصيل خبر مجلس نقابة المحامين في بيروت قرر دخول 500 محام الى السجون لإعداد تقرير عن حالة السجناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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