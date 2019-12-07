لفت عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​فادي سعد​ إلى انه "بعد ما أوصلوا البلد للانهيار والشعب للإحباط الكامل انتقلوا للمنابر الدولية ليهددونا بحرب أهلية ويتهموا الثوار بارتباطهم بالخارج. هيدا إما إسقاط حسب علم النفس أو تمهيد لعمليات أمنية حسب تاريخهن ومعرفتنا فيهن".

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كانت هذه تفاصيل خبر سعد: بعد ما أوصلوا البلد للانهيار انتقلوا للمنابر الدولية ليهددونا بحرب أهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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