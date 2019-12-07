لفت النائب ميشال الضاهر في حديث تلفزيوني الى أننا "امام مرحلة مفصلية بتاريخ لبنان والازمة تحتاج الى يحتاج الى كفاءة"، مشددا على أن "المرحلة تحتاج الى اتفاق سياسي والناس تنتظر منا مواجهة الازمة".
ورأى أن "أي حكومة ليس على رأسها رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري تسقط في الشارع قبل نهاية العام"، مضيفا: "الانهيار قادم قبل نهاية العام ونحن امام مشكلة لم نواجهها منذ سنوات"، متمنياً على "الحريري ان يتحمل مسؤولياته في هذه المرحلة".
كانت هذه تفاصيل خبر الضاهر: اي حكومة لا يرأسها الحريري ستسقط بالشارع قبل نهاية العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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