الضاهر: اي حكومة لا يرأسها الحريري ستسقط بالشارع قبل نهاية العام

لفت النائب ميشال الضاهر في حديث تلفزيوني الى أننا "امام مرحلة مفصلية ب​تاريخ لبنان​ والازمة تحتاج الى يحتاج الى كفاءة"، مشددا على أن "المرحلة تحتاج الى اتفاق سياسي والناس تنتظر منا مواجهة الازمة".

ورأى أن "أي حكومة ليس على رأسها رئيس ​الحكومة​ المستقيل ​سعد الحريري​ تسقط في الشارع قبل نهاية العام"، مضيفا: "الانهيار قادم قبل نهاية العام ونحن امام مشكلة لم نواجهها منذ سنوات"، متمنياً على "الحريري ان يتحمل مسؤولياته في هذه المرحلة".