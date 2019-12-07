باسيل يلتقي امين سر دولة الفاتيكان

يلتقي وزير الخارجية والمغتربين في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ في هذه الأثناء امين سر دولة ​الفاتيكان​ الكاردينال بيترو بارولين.

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