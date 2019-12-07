مقتدى الصدر يدعو لتظاهرة مليونية بعد محاولة الهجوم على منزله

دعا زعيم ​التيار الصدري​ ​مقتدى الصدر​ ل​تظاهرة​ مليونية بعد محاولة الهجوم على منزله. نقلت وكالة "AFP" عن "مصدر في التيار الصدري" اعلانه ان هجوما وقع على منزل مقتدى الصدر في ​النجف​ ب​طائرة​ مسيرة مسلحة.

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