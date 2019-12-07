رجال الإطفاء يواصلون مكافحة 100 من حرائق الغابات في نيو ساوث ويلز

واصل حوالي 2800 من رجال الإطفاء في أستراليا جهودهم، من أجل إخماد أكثر من 100 من حرائق الغابات المستعرة في ولاية "نيو ساوث ويلز "، شرقي البلاد، وبينها "حريق عملاق" شمال شرقي مدينة سيدني ، يهدد كثيرًا من المنازل الواقعة على مشارف المدينة.
وقالت دائرة إطفاء الحرائق الريفية في "نيو ساوث ويلز " إن جبهة الحرائق التي تمتد بعرض حوالي 60 كليومترا، والتي تعرف أيضا باسم حريق "جوسبيرو ماونتن"، تتأجج لتلتهم مزيدا من المتنزهات الوطنية، وبينها متنزهات "ووليمي" و"ينجو" و"داروج" في منطقتي "هانتر" و"هوكسبري"، موضحة أن الأمر قد يستغرق أسابيع لإخماد هذه الحرائق، التي أتت حتى الآن على حوالي 350 ألف هكتار من الأراضي.
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