خارجية قطر: تمّ إحراز بعض التقدم خلال مباحثات مع السعودية

أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنه "تمّ إحراز بعض التقدم خلال مباحثات مع ​السعودية​ بهدف إنهاء ​الأزمة​ الخليجية"، مشيرا الى أن "الطلبات الـ13 التي كانت ​الرياض​ وحلفاؤها يضعونها كشرط للمصالحة ليست على طاولة البحث".

وفي كلمة ألقاها في "منتدى حوارات المتوسط" المنعقد في روما، لفت الى أنه "خلال الأسابيع الماضية انتقلنا من الاستعصاء الى إحراز بعض التقدم لأن ثمة مباحثات مضت على قدم وساق بيننا وبين السعوديين على وجه الخصوص، ويحدونا بعض الأمل بأن تفضي هذه المباحثات الى نهاية الأزمة"، معتبرا أن "ما حصل في عام 2017 كان تعطيلا للمنطقة، ونعتقد أن تسلسل الأحداث بعد حصار قطر قوض من أمن منطقتنا".

وأكد "أننا على الأقل ننتقل من الطريق المسدود والاستعصاء والطلبات الـ13 وغيرها من ال​تفاصيل​ الى الحديث عن رؤية مستقبلية"، رافضا الدخول في تفاصيل عن المواضيع المطروحة والأشخاص الذين يخوضون المفاوضات.