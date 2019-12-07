حكومة كينيا: إرهابيون مشتبه في انتمائهم لجماعة الشباب نفذوا هجوما على حافلة بشمال البلاد

ذكرت ​الحكومة​ الكينية أن "هجوما على ​حافلة​ أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص في شمال ​كينيا​ ، نفذه من يشتبه في أنهم أعضاء في جماعة "​الشباب​" الإرهابية"، مشيرة الى أن "​قوات الأمن​ شنت عملية لملاحقة المسلحين، الذين نصبوا كمينا لحافلة كانت متجهة إلى بلدة مانديرا في منطقة "واجير" أمس".

وكانت مقاطعة واجير، الواقعة شمال كينيا الذي يتاخم ​اثيوبيا​، قد تعرضت لهجمات إرهابية من قبل مسلحين لهم صلة بجماعة "الشباب" التي تتخذ من ​الصومال​ مقرا لها، التي لديها صلات ب​تنظيم القاعدة​.

وكثيرا ما تشن جماعة "الشباب" هجمات بشكل منتظم على كينيا المجاورة وفي عام 2013، قتلت 67 شخصا في مركز تسوق "ويستجيت" في ​نيروبي​ .

