ذكرت الحكومة الكينية أن "هجوما على حافلة أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص في شمال كينيا ، نفذه من يشتبه في أنهم أعضاء في جماعة "الشباب" الإرهابية"، مشيرة الى أن "قوات الأمن شنت عملية لملاحقة المسلحين، الذين نصبوا كمينا لحافلة كانت متجهة إلى بلدة مانديرا في منطقة "واجير" أمس".
وكانت مقاطعة واجير، الواقعة شمال كينيا الذي يتاخم اثيوبيا، قد تعرضت لهجمات إرهابية من قبل مسلحين لهم صلة بجماعة "الشباب" التي تتخذ من الصومال مقرا لها، التي لديها صلات بتنظيم القاعدة.
وكثيرا ما تشن جماعة "الشباب" هجمات بشكل منتظم على كينيا المجاورة وفي عام 2013، قتلت 67 شخصا في مركز تسوق "ويستجيت" في نيروبي .
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة كينيا: إرهابيون مشتبه في انتمائهم لجماعة الشباب نفذوا هجوما على حافلة بشمال البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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