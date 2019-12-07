شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بوقف إعلانات الأدوية عبر الفضائيات لخطورتها على الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالوقف الفورى لجميع الإعلانات التى تروج لاستخدام الأدوية لعلاج بعض الأمراض على جميع القنوات الفضائية.

وتساءل "زين الدين" فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قائلا: هل حصلت الشركات الدوائية التى تعلن عن منتجاتها عبر الشاشات التليفزيونية على تراخيص للإعلان عن منتجاتها؟ ولماذا لا تتضمن الاعلانات الآثار الجانبية لهذه الأدوية.

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وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، أن هذه الظاهرة انتشرت مؤخرا بصورة بشعة واصبح غالبية المواطنين " الغلابة " هم الضحايا لهذه الاعلانات المضللة والكاذبة.