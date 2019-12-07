شكرا لقرائتكم خبر عن مفكر إماراتى: الإخوان يموتون حزنًا عند افتتاح مشروعات جديدة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد المفكر الإماراتي على محمد الشرفاء، جماعة الإخوان الإرهابية، واصفًا إياهم بالغربان، مؤكدا أنهم يموتون حزنا عندما تفتتح مصر مشروعات قومية جديدة.

وقال "الشرفاء" فى تصريحات صحفية: "إن الغربان تموت كل يوم عندما تشرق شمس جديدة على مصر ويفتتح فيها مشروعا جديدا، يتمنون أن يتواروا عن الحياة حتى لا يروا النور الذي يشرق لأنه يدمي عيونهم وتتلاشى أمانيهم فى انهيار مصر، فالله يحفظ أرض الكنانة من الثعالب والعقارب والغربان".

وأشاد بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "الرئيس السيسي أيقظ آمال المصريين وأشعل فيهم روح التحدي الممتدة عبر آلاف السنين فى البناء والعلوم والحضارة بعد سنين من التراجع والتخلف وخلق سيمفونية الإعجاز تعزف فى كل القطاعات علما وعمارا والارتقاء بالحياة الكريمة".