الجاليه المصرية بالسودان تؤدي صلاة الجنازة على ضحايا مصنع السيراميك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أدى أعضاء الجالية المصرية بالسودان، صلاة الجنازة على جثامين 4 مصريين ضحايا حريق مصنع السراميك، ‎بمستشفى الحوادث بمدينة أم درمان‎.

وقال مصدر بالسفارة المصرية في السودان، إنه تم شحن جثامين المصريين الذين توفوا جراء حريق مصنع السيراميك بالسودان، لتصل إلى مصر اليوم.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن المصريين المتوفين في الحريق هم: (أحمد عبدالحكم الصيفي من محافظة الغربية - محمد العزب جمال الدين من الغربية - مهندس محمد يحي من أبوزعبل بالقليوبية - مهندس محمد سعيد من القليوبية).

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وأوضح المصدر، أن الجانب السوداني قدم الكثير من التسهيلات لإنهاء إجراءات عودة الجثامين إلى مصر.

ووقع حريق الثلاثاء الماضي، بأحد مصانع السيراميك في المنطقة الصناعية بالخرطوم ما تسبب في مقتل ما يزيد عن 20 شخصًا إضافة إلى عدد كبير من المصابين، نتيجة انفجار خزان الغاز الملحق بالمصنع.

وكانت وزارة الخارجية أعلنت أمس، مصرع 4 مصريين في الحادث الذي وقع بالعاصمة السودانية الخرطوم.