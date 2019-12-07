بكاء وعويل.. المئات يشيعون جثماني ضحيتي مصنع السودان بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

شيع المئات من أهالي قرى عرب جهينة بشبين القناطر، وأبو زعبل بالخانكة، اليوم السبت، جنازة المهندس محمد سعيد عبد المقصود، ومحمد يحي أبو عبد الله، من ضحايا حادث انفجار مصنع سيلا للسيراميك بالخرطوم بدولة السودان.

والمهندس المتوفى محمد سعيد، له شقيق واحد "توأم"، و8 شقيقات، ووالده موظف بالمعاش، ولديه 3 أطفال، أكبرهم يبلغ من العمر 5 سنوات.

كانت وزارة الخارجية، أعلنت أول أمس، مصرع 4 مصريين في حادث انفجار مصنع السيراميك في العاصمة السودانية الخرطوم.

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وقال المصدر، لـ"الخليج 365"، إن المصريين المتوفين في الحريق هم (أحمد عبدالحكم الصيفي من محافظة الغربية - محمد العزب جمال الدين من الغربية - مهندس محمد يحي من أبوزعبل بالقليوبية - مهندس محمد سعيد من القليوبية).

وأوضح المصدر، أن الجانب السوداني قدم الكثير من التسهيلات في إطار إنهاء إجراءات عودة الجثامين إلى مصر.

ووقع حريق الثلاثاء الماضي، بأحد مصانع السيراميك في المنطقة الصناعية بالخرطوم ما تسبب في مقتل ما يزيد عن 20 شخصًا، إضافة إلى عدد كبير من المصابين، نتيجة انفجار خزان الغاز الملحق بالمصنع.