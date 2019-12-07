أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات في مصر خلال تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء حجاج :

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت مقارنة بالأمس الجمعة، وانخفض سعر جرام الذهب اليوم بمقدار 3 جنيهات.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجاري، لمصراوي، إن جرام الذهب عيار 21 انخفض إلى 659 جنيها مقابل 662 جنيها أمس الجمعة.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 655 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 753 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5272 جنيها.

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وهبطت أسعار الذهب 1% أمس الجمعة بعد بيانات قوية للوظائف في أمريكا جددت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يتريث بشأن أسعار الفائدة وعززت الطلب على الأصول العالية المخاطر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1459.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1615 بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الأمريكية للذهب 1.3% الى 1463.9 دولار للأوقية.