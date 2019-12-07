مباحث القاهرة تحبط مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أحبط رجال مباحث القاهرة، مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء قبل وقوعها بمنطقة عين شمس، وتمكنوا من ضبط عاطلين، وبحوزتهم الأسلحة النارية والبيضاء التي أعدوها تمهيدا لاستخدامها في المشاجرة.

وردت معلومات للمقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، مفادها حيازة شخصان لأسلحة نارية وبيضاء بشارع محمد رشاد دائرة القسم بقصد الإعداد والتجهيز للتشاجر مع أخرين وفرض السيطرة بمنطقة سكنهما.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، تبين صحة ما ورد من معلومات وبالانتقال تمكن الرائد عمرو شريف والنقيب كريم الأهواني، معاونا المباحث، من ضبطهما وتبين انهما كلاً من "م.ا" عاطل، و"ك.ا" عاطل وبحوزتهما عدد 2 جوال بداخلهما المضبوطات التالية طبنجة ساقية ماركة cal تركي الصنع عيار 8مم " مطموسة الارقام "، عدد 6 طلقات من ذات العيار، عدد 4 بندقية خرطوش عيار 12مم ( 3 تركي الصنع ، 1 محلية الصنع ) " غير مبلغ بسرقتهم" عدد 6 فرد خرطوش عيار 12مم، فرد خرطوش عيار 16 مم بإجمالي عدد 12 سلاح ناري، عدد 87 طلقة خرطوش عيار 12مم، عدد 25 طلقة خرطوش عيار 16مم، سلاح أبيض خنجر، عدد 3 قناع وجه.

وبمواجهتهما أمام العميد أحمد البستاني، مفتش الأمن العام، بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بحوزتهما بقصد الإعداد للتشاجر مع افراد عائلة ابراهيم العرباوي بشارع ابراهيم عبد الرازق دائرة القسم لفرض السيطرة واحكام النفوذ بمنطقة سكنهم واقرا بتحصلهما على الأسلحة النارية من أحد الاشخاص بمنطقة الخانكة / قليوبية لا يمكنهما الارشاد عنه.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء سامي أنور، مساعد فرقة الشرق، إلى النيابة العامة.