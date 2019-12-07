أهالي "نهطاي" بالغربية يشيعون جثماني ضحيتي حريق مصنع سيراميك السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:

شيع أهالي قرية نهطاي التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية، اليوم السبت، جثماني كٌل من محمد العزب جمال الدين 32 سنة، و أحمد عبدالكريم الصيفي 27 سنة، واللذين لقيا حتفهما في حادث انفجار مصنع السيراميك في العاصمة السودانية الخرطوم .

ووصلت الجثامين ظهر اليوم السبت، وجرى نقلهما إلى المسجد الكبير بالقرية، وأداء صلاة الجنازة عليهما، وتشييعهما إلى مثواهما الأخير بمقابل العائلة.

واتشحت قرية نهطاي بالسواد، وخيم الحزن على الشوارع، وقال محمد عز الدين، أحد أهالي القرية لـ "الخليج 365" إن الشابين يعملان في مصنع للسراميك بالسودان منذ خمس سنوات، عن طريق مدير مصنع في مدينة العاشر من رمضان.

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وأضاف عز الدين، أن محمد العزب جمال الدين خريج ليسانس أداب لغة عربية 2007، واتجه للعمل في مصنع للسيراميك في مدينة العاشر من رمضان، ومنه للعمل في مصنع للسيراميك بالسودان عن طريق مدير المصنع، مؤكدًا أن المتوفى متزوج ولديه طفل يبلغ من العمر 5 سنوات.

وكان السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، أعلن أن أربعة مصريين توفوا في حادث انفجار مصنع للسيراميك بمدينة الخرطوم بالسودان من بينهم اُثنين من محافظة الغربية، موضحًا أن الحادث وقع أثناء شحن مستودعات الغاز المُسال بالمصنع، وهو ما أدى إلى انفجار هائل أودى بحياة ما يزيد عن عشرين شخصًا من جنسيات مختلفة.

وأضاف أن السفير حسام عيسى، سفير مصر بالخرطوم، تواصل فور وقوع الحادث مع مدير المصنع والمسؤولين السودانيين، حيث تتوالى جهود واتصالات السفارة بكافة الجهات السودانية المعنية لضمان سرعة نقل الجثامين إلى مصر بعد استيفاء الإجراءات القانونية.