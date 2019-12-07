منزل مقتدى الصدر يتعرض لهجوم بطائرة مسيّرة وقذيفة هاون

أعلن التيار الصدري في العراق، اليوم السبت، تعرض منزل زعيمه مقتدى الصدر في مدينة النجف، لهجوم بطائرة من دون طيار (مسيّرة).
وقال مصدر في التيار إن "طائرةمسيّرة استهدفت فجر السبت بقذيفة هاون منزل الصدر في النجف".
وأضاف المصدر لـ"فرانس برس"، أن القذيفة سقطت عند الجدار الخارجي
لكن الصدر، وفقا لمصادر عدة، لم يكن داخل منزله وقت الهجوم، حيث إنه موجود في إيران حاليا.
وكان الصدر من أوائل المطالبين باستقالة حكومة عادل عبد المهدي مع بدء الاحتجاجات التي شهدها العراق خلال الأسابيع الأخيرة.
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