وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية: إيران الدولة الراعية الأولى للإرهاب في العالم

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أن إيران هي الدولة الراعية الأولى للإرهاب في العالم، لذلك تخضع طهران لعقوبات من قبل المجتمع الدولي.



وقال الجبير - في تصريحات خاصة لقناة العربية الإخبارية، اليوم السبت، على هامش قمة منتدى المتوسط في العاصمة الإيطالية روما - "إن إيران دولة تغتال الدبلوماسيين وتقتحم السفارات وتزرع خلايا

إرهابية وتقوم بأعمال تخريبية في دول مختلفة، وتسلم صواريخ باليستية للمنظمات الإرهابية ليقوموا بإطلاقها على المدن والقرى".. مشددا على أن طهران تدعم الإرهاب وتسهل عمل المنظمات الإرهابية.



وكان الجبير قد أكد، خلال مشاركته أمس في مؤتمر الحوار المتوسطي، أن إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد

من الممكن تحمل عدوانيتها، مضيفا أن بلاده تدعم حملة الضغط الأقسى على طهران.. كما شدد على أنه لابد من حرمان إيران من الأدوات التي تهدد بها المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن إيران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول.



جدير بالذكر أن ملف إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار كان حاضرا بقوة في قمة منتدى المتوسط في روما، وأجمع المشاركون على أن إيران تنفق ملايين الدولارات لإرهاب دول المنطقة عبر ميليشياتها الإرهابية.

