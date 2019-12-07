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اشتباكات عنيفة بين الشرطة التشيلية والمتظاهرين في العاصمة سانتياجو

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اندلعت اشتباكات بين قوات الشرطة التشيلية والآلاف من المتظاهرين المحتشدين في شوارع العاصمة سانتياجو، وذلك استمرارا للمظاهرات التي بدأت منذ 50 يوما وتعد أسوأ اضطرابات مدنية في البلاد منذ عقود.


وذكرت قناة فرنسا 24 الإخبارية، اليوم السبت، أن الآلاف من الأشخاص احتشدوا في ميدان (بلازا

إيطاليا) بوسط العاصمة حاملين الأعلام احتجاجا ضد حكومة الرئيس سبستيان بنييرا، مشيرة إلى أن بعض المتظاهرين اشتبكوا مع الشرطة بواسطة الحجارة وقنابل المولوتوف، مما دفع القوات إلى الرد باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.


وكانت منظمة الدول الأمريكية قد أكدت أن هذه الأزمة التي تشهدها تشيلي أسفرت عن مقتل 26 شخصا وإصابة أكثر من 12 ألفا آخرين، بالإضافة إلى اعتقال 20 ألفا و600 شخص.
وبدأت المظاهرات في تشيلي في 18 أكتوبر الماضي؛ احتجاجا على رفع أسعار بطاقات المترو، لكنها توسعت لتشمل مطالب أوسع وأصبحت أخطر أزمة اجتماعية عرفتها تشيلي منذ ثلاثة عقود.

 

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