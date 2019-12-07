خفر السواحل الموريتاني يعترض قاربًا يقل 192 مهاجرًا في طريقهم لأوروبا

اعترض خفر السواحل الموريتانى قاربا في عرض البحر يقل مجموعة من المهاجرين في طريقهم لأوروبا وذلك بعد حصولهم على معلومات تفيد بدخوله المياه الإقليمية.
وطفلان، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مثل هذه الحالات حيث تم توفير الغذاء والأغطية للهم، وإجراء الفحوصات الطبية للتأكد من صحتهم.
وصرح الرائد أحمد ولد مولاي قائد العمليات في خفر السواحل الموريتاني بأن دورية من خفر السواحل اعترضت القارب الذي كان يحمل 192 شخصا من بينهم إحدى عشرة امرأة
وكان ينسق مع القارب الذي غرق قبالة مدينة نواذيبو شمال البلاد قبل ثلاثة أيام.
وذكر قائد العمليات في خفر السواحل الموريتاني أن القارب انطلق يوم الاثنين الماضي من عاصمة جامبيا بانجول
وذكرت مصادر إعلامية أن مجموعات أخرى من المهاجرين انطلقت على متن قارب ثالث في ذات الاتجاه.
ويبدي مراقبون في نواكشوط مخاوفهم من أن يشكل ذلك عودة لموجات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا عبر المحيط الأطلسي مرورا بالشواطئ الموريتانية بوصفها دولة عبور.
وكانت موريتانيا قد أنشأت مركزا لإيواء المهاجرين في مدينة نواذيبو، بالتعاون مع اسبانيا.
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