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الولايات المتحدة تستأنف المفاوضات مع طالبان في الدوحة

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 أفادت قناة طلوع نيوز الأفغانية بأن الولايات المتحدة استأنفت اليوم السبت المحادثات مع حركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة، بعد شهرين من إلغائها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


ونقلت القناة عن مصادر أمريكية قولها" إن الولايات المتحدة استأنفت المحادثات اليوم في الدوحة، وتتركز المناقشات على خفض العنف الذي من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق

مفاوضات أفغانية داخلية ووقف لإطلاق النار".


يأتي ذلك بعد أن قام المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاده بزيارة إلى كابول، توجه بعدها إلى الدوحة للمشاركة في المباحثات التي استغرقت يومين عقد خلالها محادثات مع كبار مسؤولي الحكومة الأفغانية وسياسيين بارزين، من

بينهم الرئيس الأسبق حامد كرازي.


وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في الرابع من ديسمبر الجاري أن خليل زاده سينضم مجددا إلى المحادثات مع طالبان في الدوحة لمناقشة الخطوات التي قد تؤدي إلى مفاوضات أفغانية داخلية وتحقيق تسوية سلمية للصراع الجاري في البلاد.


يذكر أن الرئيس ترامب أعلن تعليق مفاوضاته بشكل مفاجئ مع حركة طالبان الأفغانية المتمردة إثر وقوع انفجار في كابول أسفر عن مصرع 12 شخصا من بينهم جندي أمريكي.

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