الأميرة ريما بنت بندر تعزي أقارب ضحايا حادث إطلاق النار بفلوريدا

نشرت سفيرة الرياض لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، تغريدتين على "تويتر" وجهت فيهما تعازيها لأقرباء ضحايا الهجوم الذي أسفر عن سقوط 3 قتلى في القاعدة الجوية بفلوريدا.
وكتبت الأميرة "بصفتي ابنة طيار تدرب لدى الجيش الأمريكي سابقا، فإن هذه المأساة تحمل ألما خاصا بالنسبةلي"، مضيفة أن "الشعب السعودي موحد في إدانته لهذه الجريمة. نحن نقف متضامنين إلى جانب أصدقائنا الأمريكيين خلال هذه الأوقات العصيبة".
وقالت السفيرة في تغريدة أخرى "تعازي الخالصة للشعب الأمريكي بعد المأساة التي حلت بمدينة بينساكولا في ولايةفلوريدا".
أول تعليق من عائلة منفذ الهجوم في القاعدة الأمريكية
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء أمس الجمعة، عن مقتل 4 أشخاص، بينهم المهاجم، وإصابة عدد آخر، جراء عملية إطلاق نار في قاعدة بينساكولا الجوية للبحرية الأمريكية، مؤكدة أن الهجوم نفذ على يد طالب سعودي تدرب هناك على قيادة الطيران في إطار برنامج ممول من قبل المملكة، وتبين لاحقا أنه محمد سعيد الشمراني.
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