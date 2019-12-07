قائد أميركي: لا تغيير في نشر طائرات الاستطلاع حول شبه الجزيرة الكورية

قال قائد القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية في المحيط الهادي، تشارلز براون أنه ليس هناك أي تغيير حقيقي فيما يتعلق بطائرات الاستطلاع الأميركية حول شبه الجزيرة الكورية، طبقاً لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية إن تشارلز براون عقد مؤتمراً عبر الهاتف أمس الجمعة ونقل هذا الموقف.

وعندما تم سؤاله عما إذا كانت عمليات نشر أميركا طائرات استطلاع حول شبه الجزيرة الكورية، لها صلة باعتداءات محتملة كورية شمالية، قال براون إن أميركا تنشر طائرات استطلاع بنفس الطريقة التي نشرتها العام الماضي، أو شيء من هذا القبيل و"ليس هناك أي تغيير حقيقي".

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وأضاف أنه مع اقتراب نهاية العام بتصعيد كوريا الشمالية لهجتها ضد أميركا، تولي أميركا اهتماماً كبيراً ليس فقط لهذا الشهر لكن لعام 2020 أيضاً.