كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 7/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || روسيا تسقط طائرة مسيرة أمريكية في ليبيا

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة أمريكية في ليبيا الشهر الماضي. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || وثائق: حزب الله متورط في قتل المحتجين

أصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، وثائق استخبارية كشفت تورط كتائب حزب الله في الهجوم المسلح الذي تعرض له المتظاهرون قرب جسر السنك وساحة الخلاني، الموازية لساحة التحرير، وسط بغداد، مساء أمس الجمعة، وتسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى. أخبار عالمية عاجلة اليوم || ظريف: إسرائيل اختبرت صاروخا نوويا هدفه إيران

كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن الاختبار الذي أجرته إسرائيل لصاروخ قادر على حمل رؤوس نووية، هدفه إيران.

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