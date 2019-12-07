كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ثلاثة أشهر من تعليقها.. استئناف المحادثات بين واشنطن وطالبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر مصدر أمريكي، أن محادثات واشنطن مع حركة طالبان، تم استئنافها بعد ثلاثة أشهر من تعليق الرئيس دونالد ترامب الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.

وانضمت الولايات المتحدة، اليوم السبت، مجددًا للمحادثات في قطر، وستركز النقاشات على خفض العنف وهو ما يؤدي إلى مفاوضات أفغانية داخلية ووقف لإطلاق النار".

وبحسب المصدر الأمريكي، بدت الولايات المتحدة وطالبان في سبتمبر على وشك التوقيع على اتفاق كانت ستبدأ واشنطن بموجبه سحب آلاف الجنود مقابل ضمانات أمنية.

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ويمهد الاتفاق لإجراء مفاوضات مباشرة بين طالبان والحكومة الأفغانية وهو ما كان سيفسح المجال أمام التوصل إلى اتفاق سلام يضع حداً للحرب المستمرة منذ 18 عاماً.

أعلن ترامب، لكن في الشهر ذاته، أن المحادثات باتت في حكم "الميتة" وألغى دعوة للمتمردين لإجراء محادثات سرية في كامب ديفيد في أعقاب مقتل جندي أمريكي في أفغانستان.

وخلال زيارة مفاجئة أجراها إلى قاعدة عسكرية أيريكية في أفغانستان الأسبوع الماضي، قال ترامب إن طالبان "ترغب بالتوصل إلى اتفاق".