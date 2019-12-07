كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الهندي: باكستان جعلت الإرهاب "سياسة دولة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، إن باكستان جعلت الإرهاب سياسة دولة. وأن باكستان خاضت أربع حروب وخسرتها كلها لكنها جارة غريبة ولا تصلح طرقها. لذلك، يجب أن تكون قواتنا وشعبنا على استعداد لمواجهة الإرهاب.

تحدث وزير الدفاع الهندي، خلال المرور في عرض عسكري في الأكاديمية العسكرية الهندية في دهرادون، اليوم.

وحسب تقارير AIR، بعد تمرير العرض العسكري لطلاب IMA 306 أصبح جزء من الجيش الهندي. بالإضافة إلى ذلك، أصبح 71 من ضباط الجيش الشباب من 10 دول صديقة أيضًا جزء من قوتهم.

ومن جانب آخر، بعد ثلاثة أشهر تقريبًا من إخضاع الإقليم مباشرة للحكم الفيدرالي، انخفض العنف الإرهابي في الولاية، لكن عدد محاولات التسلل إلى جامو وكشمير قد زاد، حسبما قال الوزير الشاب للشؤون الداخلية جي كيشان ريدي.

وقال "ريدي" للبرلمان الهندي: "... انخفضت حوادث العنف الإرهابي بعد 5 أغسطس 2019. خلال فترة 115 يومًا من 5 أغسطس 2019 وحتى 27 نوفمبر 2019، كان هناك 88 حادثًا من هذا القبيل مقارنة بـ 106 حوادث من 12 أبريل 2019 إلى 4 أغسطس 2019"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

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وأضاف: "لقد حدثت زيادة في عدد محاولات التسلل عبر الحدود".

قطعت الهند الاتصالات السلكية واللاسلكية مع كشمير ونشرت الآلاف من القوات في الولاية في الأشهر الأخيرة. على الرغم من استعادة الهواتف الثابتة واتصالات الجوّال المدفوعة لاحقًا، إلا أن اتصالات الجوّال المدفوعة مسبقًا وبيانات الجوّال لا تزال غير متصلة بالإنترنت.

يدعي رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أن 42 ألف شخص قد فقدوا حياتهم في كشمير خلال العقود الثلاثة الماضية بسبب العنف.

وقال: "لا يمكن تحقيق التنمية في جامو كشمير ولداخ على مستويات تستحقها المنطقة. وبعد إزالة هذا الخلل من النظام، لن يكون لشعب جامو كشمير حاضر أفضل فحسب، بل سيكون له مستقبل مشرق أيضًا".

وكان قد قال رئيس الوزراء الهندي، في أوائل أغسطس بعد تجريد جامو وكشمير من وضعها الخاص: "لم تعط المادتان 370 و 35 A سوى الانفصالية والإرهاب والمحسوبية والفساد على نطاق واسع ...".