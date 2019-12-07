ألقى قميص الإحماء على الأرض.. أزارو غاضب من مدرب الأهلي والأخير يرد: غضبه أمر طبيعي

استشاط الدولي المغربي وليد أزارو، لاعب الأهلي المصري غضبا، مساء أمس الجمعة، من السويسري رينيه فايلر مدرب بطل مصر، خلال لقاء الأخير أمام ضيفه الهلال السوداني، ضمن ثاني جولات المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويعود سبب غضب أزارو من المدرب السويسري، إلى عدم إشراك هذا الأخير المهاجم المغربي في المباراة، والإبقاء عليه حبيس دكة الاحتياط.

وقرر فايلر إقحام المهاجم مروان محسن في آخر دقائق المواجهة، ليكون التغيير الثالث والأخير للنادي المصري في المباراة، وهو ما أثار قلق أزارو، إذ ألقى قميص الإحماء الخاص به على الأرض، قبل أن يقوم بالتقاطه.

وعلق مدرب الأهلي على تصرف المهاجم السابق للدفاع الحسني الجديدي: “رد فعل أزارو أمر طبيعي، بالطبع سيكون غير سعيد لعدم مشاركته، فهو لاعب لديه مشاعر، لكنني رأيت أن مروان محسن هو الخيار المناسب للمشاركة”.

يذكر أن اللقاء انتهى بفوز زملاء أزارو بهدفين مقابل هدف واحد، ليحقق بذلك الأهلي فوزه الأول في المجموعة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام النجم الساحلي التونسي، بينما مني الهلال بهزيمته الأولى، علما أنه تغلب في أولى الجولات على ضيفه بلاتينيوم من زيمبابوي بهدفين لواحد.