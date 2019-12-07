اختفت فتاة في عقدها الثاني بشكل مفاجئ عن أسرتها لأزيد من أسبوعين، حيث لازال البحث مستمرا عنها من طرف عائلتها، بمنطقة ولاد سي ميميون قيادة البراديا إقليم الفقيه بن صالح.
وفِي تفاصيل الحادث، تحدّثت أم المختفية بحرقة ل “اليوم24″، أن إبنتها تبلغ من العمر 22 سنة، اختفت بعدما ذهبت مع زوجها الذي أخبرهم، في اتصال هاتفي، باختفائها بعد ذهابها إلى حمام شعبي.
وأضافت المتحدثة، أنها تشك في أن يكون زوج ابنتها متورطا في واقعة اختفائها، وطالبت المسؤولين بالتدخل والتحقيق في حادث الاختفاء المفاجىء.
كانت هذه تفاصيل خبر الفقيه بن صالح..اختفاء عشرينية في ظروف غامضة وعائلتها تتهم زوجها- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.