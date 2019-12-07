الفقيه بن صالح..اختفاء عشرينية في ظروف غامضة وعائلتها تتهم زوجها- فيديو

اختفت فتاة في عقدها الثاني بشكل مفاجئ عن أسرتها لأزيد من أسبوعين، حيث لازال البحث مستمرا عنها من طرف عائلتها، بمنطقة ولاد سي ميميون قيادة البراديا إقليم الفقيه بن صالح.

وفِي تفاصيل الحادث، تحدّثت أم المختفية بحرقة ل “اليوم24″، أن إبنتها تبلغ من العمر 22 سنة، اختفت بعدما ذهبت مع زوجها الذي أخبرهم، في اتصال هاتفي، باختفائها بعد ذهابها إلى حمام شعبي.

وأضافت المتحدثة، أنها تشك في أن يكون زوج ابنتها متورطا في واقعة اختفائها، وطالبت المسؤولين بالتدخل والتحقيق في حادث الاختفاء المفاجىء.