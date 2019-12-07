حقق أول فوز للمغرب بالكونغو وأنهى صموده الطويل على أرضه.. أرقام من فوز الرجاء على فيتا كلوب

عاد فريق الرجاء الرياضي مساء أمس الجنعة، بفوز ثمين من أرض مضيفه فيتا كلوب الكونغولي بهدف دون رد، ضمن ثاني جولات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، محققا بذلك مجموعة من الأرقام عقب هذا الفوز المهم.

*أول فوز للأندية الوطنية بالكونغو

نجح الفريق الأخضر بفوزه على فيتا كلوب أمس الجمعة، على أرضية ملعب “الشهداء” بالعاصمة كينشاسا، في تحقيق أول نصر للأندية الوطنية في تاريخها على ملاعب الكونغو الديمقراطية، وذلك في على مستوى كافة المسابقات القارية.

إنهاء سلسلة “اللاهزيمة” لفيتا على أرضه

استطاع الرجاء بنصر الأمس، في تحقيق ما عجزت عنه باقي أندية القارة السمراء، حيث فشلت كل الفرق الإفريقية التي زارت فيتا كلوب في هزمه على أرضه، وذلك لمدة سنتين ونصف، إذ تعود آخر هزيمة قارية للفريق على ملعب “الشهداء” إلى ماي من العام 2017، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن ثاني جولات المجموعة الثالثة لدوري الأبطال.

Advertisements

أما الخسارة الأخيرة لفيتا كلوب بميدانه على المستوى المحلي، فتعود إلى 20 شهرا، وتحديدا متم مارس من السنة الماضية، وبهدفين دون رد أمام ضيفه ومواطنه سانغا بولوندي، ضمن مباريات دوري الكونغو للموسم الرياضي 2018/2017.

انتصار صحح المسار

مكن الفوز الذي حققه أبناء جمال السلامي على فيتا كلوب، الفريق الأخضر من تصحيح مساره في المسابقة القارية والعودة سريعا إلى أجواء التنافس، ليتجاوز بذلك النسور الخضر سقطة الجولة الأولى بثنائية نظيفة ضد الترجي التونسي.

رحيمي.. هداف بالتخصص ضد فيتا

يدين الرجاء بفوزه الثمين لسفيان رحيمي صاحب الهدف الوحيد في اللقاء، ليفرض بذلك اللاعب الشاب نفسه نجما للمباراة، ويؤكد على علو كعبه في مباريات الفريق الأخضر ضد فيتا كلوب، إذ أحرز هدفه الثالث في شباك الفريق الكونغولي، بعد ثنائية ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الشهيرة، وهو ما جعل رحيمي هدافا بالتخصص في شباك فيتا.