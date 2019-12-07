طقس السبت.. بارد مع زخات مطرية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يكون الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات والجنوب الشرقي والسايس وكدا الهضاب، فيما ستبقى الاجواء غائمة مع نزول زخات مطرية أحيانا رعدية شرق الواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية، مع مرور سحب كثيفة ستعطى أمطار أو زخات متفرقة بسايس، الأطلس الكبير و المتوسط و هضاب الفوسفاط.

وستكون السماء غائمة جزئيا بالسهول غرب الأطلس مع احتمال بعض القطرات المطرية المحلية، في حين ستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة في باقي مناطق المملكة.

وستهب الرياح معتدلة شمالية بالأقاليم الجنوبية وضعيفة متقلبة الاتجاه في بعض الأحيان بباقي المناطق، إضافة إلى هبوب زوابع رملية في بعض المناطق جنوب شرق المملكة والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 05 و02 درجات بالمرتفعات وما بين 2 و07 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والسايس والهضاب، وما بين 06 و11 درجة بالشمال والوسط وسوس، وما بين 08 و14 درجة بالاقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتأرج درجات الحرارة العليا ما بين 05 و12 درجات بالمرتفعات، وما بين 10 و15 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والريف، وما بين 15 و20 درجة بالسايس والسهول الشمالية و الوسطى وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و26 درجة بجنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وهائجا بين المهدية وطرفاية وبين بوجدور ولكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.