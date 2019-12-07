في الهند إن اشتكت المرأة على مغتصبيها.. قُتلت!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مسؤولون اليوم، السبت، إن ضحية اغتصاب مزعومة في شمال الهند، أحرقت وهي في طريقها إلى جلسة استماع في القضية التي رفعتها، توفيت في مستشفى بنيودلهي.

تعرضت المرأة لهجوم مجموعة من الرجال في ولاية أوتار براديش، بما في ذلك اثنين من الرجال الخمسة الذين اتهمتهم باغتصابها معا العام الماضي وكانوا قد خرجوا من الحجز بكفالة.

وتم القبض على خمسة رجال فيما يتعلق بالهجوم الأخير.

وعانت هذه المرأة البالغة من العمر 23 عامًا من إصابات كبيرة وتم نقلها يوم الخميس من ولاية أوتار براديش إلى مستشفى سافدارجونغ في نيودلهي، حيث توفيت في وقت متأخر من يوم الجمعة بسبب سكتة قلبية، وفقًا للدكتور شلاب كومار، رئيس وحدة الحروق بالمستشفى.

وألقت بريانكا غاندي، السكرتير العام لحزب المؤتمر المعارض، باللوم على حكومة ولاية أوتار براديش، بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في الفشل في توفير الأمن للمرأة، حتى بعد قضية مماثلة في الولاية، فقد أصيبت امرأة، كانت قد اتهمت أحد نواب حزب بهاراتيا جاناتا باغتصابها، بجروح خطيرة في حادث دهس بالسيارة.

وجاءت وفاة المرأة في نفس اليوم، الذي أطلقت فيه الشرطة في ولاية تيلانغانا الجنوبية النار على أربعة رجال محتجزين للاشتباه في قيامهم بقتل طبيبة بيطري، تبلغ من العمر 27 عامًا، واغتصابها بعد أن نقلهم محققون إلى موقع الجريمة. أثارت وفاتهم الثناء والإدانة على حد سواء في قضية أثارت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وتم العثور على جثة المرأة المحروقة الأسبوع الماضي من قبل أحد المارة بالقرب من مدينة حيدر أباد، مركز التقنية في الهند، بعد أن فقدت في الليلة السابقة.

وقال مسؤولون إن الشرطة نقلت المشتبه بهم الأربعة، الذين لم توجه إليهم أي تهمة، إلى مكان الحادث لمساعدتهم في العثور على هاتف الضحية وغيرها من الأشياء.

وأضافوا أن الرجال خطفوا أسلحة نارية من الشرطة وبدأوا في إطلاق النار، وقتلوا عندما ردت الشرطة بإطلاق النار.

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وأمرت المحكمة العليا في تيلانغانا السلطات بالاحتفاظ بجثث المشتبه بهم وتقديم تسجيل مصور لعملية التشريح قبل جلسة استماع للمحكمة الاثنين.

بشكل منفصل، أرسلت المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة داخل البرلمان الهندي، بعثة لتقصي الحقائق إلى مسرح الجريمة ومشرحة الجثث التي يوجد بها جثث المشتبه بهم السبت وسط تساؤلات من مشرعي المعارضة حول ظروف وفاتهم.

وقال ضابط الشرطة، إس كيه بهاجات، في "لكناو" إن المغتصب المزعوم سُجن في وقت لاحق، قبل إطلاق سراحه بكفالة الأسبوع الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن بلاغ المرأة للشرطة أن خمسة رجال قاموا بضرب وطعن وإحراق الضحية يوم الخميس.

وقالت قناة "آج تاج" التلفزيونية إن الضحية سارت والنار تشتعل فيها لمسافة كيلومتر تقريبا لطلب المساعدة قبل أن تتصل بالشرطة بنفسها في نهاية الأمر.

وقال والد الضحية إن عائلته تلقت تهديدات ومضايقات من عائلة المتهم. وأضاف لقناة إنديا توداي الإخبارية "ينبغي أن يُشنقوا أو يُقتلوا بالرصاص".

وولاية أوتار براديش هي أكثر ولايات الهند اكتظاظا بالسكان، وأصبحت معروفة بسجلها السيء في الجرائم ضد المرأة إذ تم الإبلاغ عن أكثر من 4200 حالة اغتصاب فيها عام 2017 وهي أعلى نسبة في البلاد.

وقتلت الشرطة الهندية بالرصاص يوم الجمعة أربعة متهمين باغتصاب وقتل طبيبة بيطرية تبلغ من العمر 27 عاما بالقرب من مدينة حيدر اباد وهو ما قوبل بإشادة في أنحاء البلد الغاضب بسبب العنف ضد المرأة.