مصرع شخص في حادث طرق وسط البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخص يبلغ من العمر 49 عاما، مصرعه في حادث طرق ذاتي على شارع رقم 40 وسط البلاد، صباح اليوم السبت.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن انحراف سيارة عن مسلكها لأسباب لم تتضح بعد، ما أدى إلى اصطدامها بعامود على هامش الشارع.

وهرع طاقم طبي إلى مكان الحادث، ولم يكن أمامه سوى إعلان مصرع سائق السيارة بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

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هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث، في الوقت الذي لم تعرف فيه بعد هوية الضحية.

وفي حادث آخر، أصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر اصطدام سيارته بعامود في الشارع الرئيسي الداخلي لبلدة المغار.

وقدم طاقم طبي، الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح خطيرة في منطقة البطن وأطراف جسده.

وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "بوريا" لاستكمال العلاج.