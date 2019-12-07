آخر هلوسات اليمين: فقد اعجابه بـ"نوتيلا" بسبب مكوناتها التركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال زعيم المعارضة اليميني في إيطاليا، ماتيو سالفيني، انه لم يعد من محبي "نوتيلا" بعدما اكتشف أن مزيج الشوكولاتة والبندق القابل للدهن يحتوي على مكسرات تركية، وليس إيطالية.

وسالفيني، الذي يرأس حزب الرابطة الشمالية القومي، كان قد نشر في السابق صور سيلفي له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يتناول خبزا مغطى بنوتيلا، التي تنتجها شركة فيريرو الإيطالية.

لكن في احتشاد، مساء الخميس في مدينة رافينا شمالي البلاد، قال سالفيني انه غير رأيه في المنتج.

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وأضاف "اكتشفت أن نوتيلا تستخدم مكسرات تركية، وأفضل أن أساعد الشركات، التي تستخدم منتجات إيطالية، أفضل تناول الطعام الإيطالي ومساعدة المزارعين الإيطاليين"، وذلك بعدما اقترحت عليه امرأة وسط الحشد أن يتناول شطيرة نوتيلا ليحصل على بعض الدفء.

لم تدل شركة فيريرو بتعليق. الشركة، التي تتخذ من مدينة ألبا مقرا لها، هي أحد اكبر مشتري البندق في العالم، إلا أن الإنتاج الإيطالي لا يكفي متطلبات تصنيع نوتيلا.

يعرف عن رابطة الشمال، التي يرأسها سالفيني، بأن شعارها "الإيطاليون أولا"، وكذلك دفاعها عن المنتجات المصنعة في إيطاليا.