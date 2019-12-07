تشيلسي يرصد ميزانية ضخمة للميركاتو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق تشيلسي الإنجليزي يسعى لرصد ميزانية ضخمة من أجل إبرام صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت محكمة التحكيم الرياضي، قد قررت أمس الجمعة، قبول استئناف تشيلسي، ليصبح قادرًا على إبرام صفقات في الميركاتو الشتوي المقبل.

وبحسب صحفية "صن"، فإن النادي اللندني خصص 150 مليون جنيه إسترليني، لتدعيم الفريق في كانون الثاني/يناير المقبل.

Advertisements

ويعكف فرانك لامبارد مدرب البلوز، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على تحديد الصفقات التي يحتاجها الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بن تشيلويل لاعب ليستر، يتمتع باهتمام متزايد من لامبارد، الذي يريد أيضًا ضم مهاجم جديد.

وقال لامبارد "لدي بالفعل ترشيحات لبعض اللاعبين في ذهني، لدينا كشافين يعملون طوال الوقت على حصر أبرز العناصر في سوق اللاعبين".