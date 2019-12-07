ريال مدريد ينافس برشلونة على أوباميانغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني يرغب في إبرام صفقة تبادلية مع آرسنال الإنجليزي، ليحصل بموجبها على نجم الأخير بيير إيميريك أوباميانغ.

وقال موقع "le10sport"، إن ريال مدريد قرر عرض مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش على آرسنال، مقابل الحصول على خدمات الفهد الجابوني.

ويرى المسؤولون في ريال مدريد، أن لوكا يوفيتش لم يقدم المستويات المتوقعة منه، منذ قدومه للفريق الملكي في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو.

وأشار الموقع إلى أن ريال مدريد بدأ بالفعل اتصالاته مع وكلاء أوباميانغ، من أجل الاتفاق على تفاصيل الصفقة.

يذكر أن أوباميانغ من الأسماء المطروحة في برشلونة لتعزيز هجوم الفريق الكاتالوني، في ظل البحث عن خليفة للويس سواريز.