شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف مواقع المليشيا في رازح والان مع التفاصيل

السبت 7 ديسمبر 2019 قصف القوات السعودية اليوم السبت، كانون الأول 07، 2019 تحركات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تلك القوات استهدفت بالمدفعية الثقيلة تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية. Advertisements ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف المدفعي. وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف مدفعي وجوي بشكل شبه يومي

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