شكرا لقرائتكم خبر عن البيضاء.. قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في الزاهر والان مع التفاصيل

السبت 7 ديسمبر 2019 شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة، اليوم السبت، كانون الأول 07، 2019، هجوما على مواقع للمليشيا في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش هاجمت مواقع للمليشيا في مديرية الزاهر بالمحافظة. Advertisements وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة بين الطرفين اندلعت إثر الهجوم وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا. وأشارت المصادر إلى أن تبادلا للقصف المدفعي العنيف أعقب المواجهات الني استمرت لساعات

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